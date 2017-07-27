Росія використовувала Facebook для стеження за виборчою кампанією Макрона – Reuters

Російські розвідники намагалися шпигувати за виборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона на початку цього року, створивши фальшивих персонажів у Facebook.

Про це агентству Reuters повідомив американський конгресмен та ще двоє співрозмовників.

Близько двох десятків облікових записів Facebook було створено для стеження за посадовими особами команди Макрона та іншими наближеними до нього, оскільки він випереджав крайньо націоналістичну Марін Ле Пен та інших супротивників у двохраундових виборах, повідомили джерела агентства.

Макрон переміг на виборах в травні. У квітні Facebook заявив, що вжив заходів проти фейкових акаунтів, які поширювали дезінформацію про вибори у Франції. Однак про зусилля щодо проникнення в соціальних мережах до представників Макрона раніше не повідомлялося.

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Росія неодноразово заперечувала, що втручалася у вибори у Франції шляхом вилучення електронних листів та документів. Згідно з повідомленнями Reuters в травні з посиланням на американські спецслужби, до цього були причетні хакери, пов’язані з російським урядом, але розвідка не мала переконливих доказів того, що Кремль замовив хакерську кампанію.

Facebook підтвердив Reuters, що виявив шпигунські акаунти у Франції та дезактивував їх. Члени комітету та співробітники Конгресу США отримали інформацію, що кількість облікових записів Facebook, які було заблоковано у Франції через сприяння пропаганді або спаму, – більша частина з яких пов'язана з виборами, – зросла до 70 000 порівняно із 30 000 акаунтів, які компанія розкрила у квітні. Facebook не заперечив це число.

У шпигунську кампанію входили російські агенти, які позиціонували себе друзями друзів партнерів Макрона і намагалися отримати від них особисту інформацію, заявив конгресмен США та ще двоє співрозмовників.

Співробітники Facebook помітили шпигунські зусилля в ході першого туру президентських виборів та простежили їх за інструментами, які використовувала в минулому році російська група військової розвідки ГРУ, заявили співрозмовники агентства на умовах анонімності.