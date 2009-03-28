Уго Чавес вітав знесення пам'ятника Колумбові

Префект одного з районів столиці Венесуели - Каракаса - наказав знести статую Христофору Колумбу, і президент країни Уго Чавес гаряче схвалив це рішення, передає Associated Press.

Під час телевізійного виступу У.Чавес заявив, що, досягнувши Америки більше 5 століть тому, Х.Колумб започаткував геноциду індіанського населення Америки, і запропонував спорудити на місці пам`ятника Колумбу статую, яка символізувала б корінних жителів цього континенту.

Слід зауважити, що це не перше знесення пам`ятника Колумбові у Венесуелі. 2004 р. група прихильників У.Чавеса самовільно скинула з п`єдесталу і відвезла в невідомому напрямі бронзову статую першовідкривача Америки. Постамент, на якому вона стояла, порожній і досі.

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