В Абхазії обстріляли міністра внутрішніх справ Грузії

У Верхній Абхазії (Кодорська ущелина) сьогодні обстріляли міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі і його охорону. Жертв немає. Про це журналістів повідомив керівник адміністрації МВС Грузії Шота Хізанішвілі. "Відкриття вогню, будь-яка провокація, яка там (у Кодорській ущелині) відбудеться, не буде лити воду на млин миру. Ми повернемо Абхазію і закликаємо всіх утриматися від будь-якої провокації і відкриття вогню", - сказав він.

РБК