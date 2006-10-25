В Абхазії обстріляли міністра внутрішніх справ Грузії
12:50, 25 жовтня 2006Світ
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Грузія закликає утриматися від провокацій
У Верхній Абхазії (Кодорська ущелина) сьогодні обстріляли міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі і його охорону. Жертв немає. Про це журналістів повідомив керівник адміністрації МВС Грузії Шота Хізанішвілі. "Відкриття вогню, будь-яка провокація, яка там (у Кодорській ущелині) відбудеться, не буде лити воду на млин миру. Ми повернемо Абхазію і закликаємо всіх утриматися від будь-якої провокації і відкриття вогню", - сказав він.
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