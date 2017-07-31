Президент Польщі ветував закони про судову реформу, що викликали масові протести по всій країні

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на два закону про судову реформу, які раніше схвалив парламент. Документи направлені до Сейму на доопрацювання. Про це повідомляє прес-служба глави польської держави.

"Президент... відмовився підписати закон від 12 липня 2017 року про внесення змін у закон про Державний раді судочинства, а також деяких інших законів і передав його Сейму на повторний розгляд", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Польщі відреагували на відкриття Єврокомісією справи проти країни

Дуда наклав вето на два законопроекти з трьох - про негайний розпуск Верховного суду та наділення Сейму повноваженнями призначати суддів Національного судового ради. Третій законопроект, за яким Мін'юст Польщі отримав право призначати суддів загальної юрисдикції, президент підписав.

Нагадаємо, що прийняття цих законів польським парламентом викликало масові протести всередині Польщі і критику за кордоном. Європейська комісія офіційно розпочала проти Польщі санкционную процедуру через закон, який нібито підриває незалежність судів.