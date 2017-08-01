Через 20 років режисер Джеймс Кемерон знову взявся за "Титанік"

У 2017 році "Титанік", культова мелодрама Джеймса Кемерона 1997 року, що в свій час завоювала майже рекордні 11 "Оскарів", відзначає 20-річний ювілей.

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На честь урочистої дати сам Кемерон займеться цікавим завданням: разом з телеканалом National Geographic режисер збирається зняти документальний фільм, в якому розбере фактичні помилки "Титаніка".

Режисер підкреслив, що, працюючи над зйомками "Титаніка", він намагався якомога точніше відтворити реальну трагедію аж до дрібниць – і ось тепер в новому документальному фільмі спробує з'ясувати, наскільки йому це вдалося.

"Я створював справжній шедевр. Мені потрібно було залишатися наближеним до реальності, хоча б з поваги до численних жертв катастрофи, заради їх спадщини. Але, чи був я досить точним? Тепер за допомогою National Geographic, останніх досліджень і нових технологій ми це перевіримо", - пояснив Кемерон. Коли саме він збирається випустити документальну стрічку, поки невідомо.