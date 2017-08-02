Сенат США затвердив нового директора ФБР
Кандидатуру Крістофера Рея на посаду голови ФБР підтримали 92 сенатори.
Сенат США затвердив призначення юриста Крістофера Рея директором Федерального бюро розслідувань (ФБР). Про це повідомляє Reuters.
За кандидатуру Рея проголосували 92 сенатори. Проти запропонованої президентом Дональдом Трампом кандидатури висловилися 5 сенаторів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висунув Рея на цей пост на початку червня, охарактеризувавши його як "людину з бездоганною репутацією".
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У біографії Рея на сайті Департаменту юстиції США сказано, що у 2003-2005 роках, за часів адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого він обіймав посаду помічника генерального прокурора США на чолі відділу, який займався кримінальними розслідуваннями.
Попередній директор ФБР Джеймс Комі був звільнений Дональдом Трампом 9 травня. У червні, виступаючи на слуханнях у комітеті з розвідки американського сенату, Комі звинуватив президента США Дональда Трампа у брехні і наклепі на своє відомство. "Я знаю, що мене звільнили у зв'язку з розслідуванням. Це якимось чином тиснуло на Трампа і дратувало його", - сказав Джеймс Комі, відповідаючи під присягою на питання сенаторів.