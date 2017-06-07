"Людина бездоганної репутації": Трамп визначився із новим директором ФБР

Президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду нового директора ФБР.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Я буду висувати Крістофера A. Рея (Christopher A. Wray), людину бездоганної репутації, на посаду нового директора ФБР. Деталі згодом», – написав він.

У біографії Рея на сайті Департаменту юстиції США сказано, що у 2003-2005 роках, за часів адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого він обіймав посаду помічника генерального прокурора США на чолі відділу, який займався кримінальними розслідуваннями.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 червня 2017 р.

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Як повідомляв УНІАН, у травня президент США Дональд Трамп несподівано звільнив голову ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням можливих зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Адміністрація президента США заперечує, що звільнення пов’язане із цим розслідуванням.

Ще до свого звільнення голова ФБР Джеймс Комі назвав Росію найбільшою загрозою з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей.