"Людина бездоганної репутації": Трамп визначився із новим директором ФБР

Президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду нового директора ФБР.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Я буду висувати Крістофера A. Рея (Christopher A. Wray), людину бездоганної репутації, на посаду нового директора ФБР. Деталі згодом», – написав він.

У біографії Рея на сайті Департаменту юстиції США сказано, що у 2003-2005 роках, за часів адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого він обіймав посаду помічника генерального прокурора США на чолі відділу, який займався кримінальними розслідуваннями.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.