Трамп не є фігурантом "російського" розслідування - адвокат

Президент США Дональд Трамп не є фігурантом розслідування імовірного втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році. Про це в інтерв'ю телеканалу NBC заявив адвокат Трампа Джей Секулоу, передає Радіо Свобода.

Раніше Трамп стверджував у мережі Twitter, що проти нього ведеться розслідування у зв'язку зі звільненням директора ФБР Джеймса Комі.

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Секулоу заявив, що коментар президента був відповіддю на публікацію газети The Washington Post, яка повідомила про розслідування, яке щодо Трампа веде спецпрокурор Роберт Мюллер. За даними видання, розслідування розпочалося після звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Трамп був украй обурений повідомленням про розслідування його дій.

У Конгресі США триває розслідування можливого втручання Росії в торішні вибори американського президента. Аналогічне розслідування проводить і ФБР. Розпочато також незалежне від адміністрації розслідування з цього ж питання. Його курирує спецпрокурор Мюллер. Йому надано право розслідувати дії президента, якщо для цього виникнуть підстави.