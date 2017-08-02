Тіллерсон: Вашингтон не хоче падіння режиму у КНДР

США не прагнуть усунути уряд Північної Кореї і хотіли б у певний момент прийти до діалогу, але за дотримання певних умов. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

За його словами, Вашингтон намагається переконати Північну Корею відмовитися від своїх програм протиракетної та ядерної зброї шляхом мирного тиску.

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"Ми не хочемо зміни режиму, ми не хочемо падіння режиму, ми не хочемо прискореного об'єднання півострова, ми не шукаємо привід для того, щоб послати наших військових на північ від 38-ї паралелі", - сказав Тіллерсон.

Разом з цим він підкреслив, що влада КНДР повинна проявити бажання почати переговори з розумінням неможливості володіння ядерною зброєю або його доставки будь-куди в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада КНДР заявила, що за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет "Хвасон-14" може завдати удару по будь-якій точці США. Лідер КНДР Кім Чен Ин підкреслює, що ядерна програма КНДР не може бути замінена або згорнута.

1 серпня військові США зафіксували безпрецедентний рівень активності підводного човна КНДР. За даними американських військових, це може свідчити про випробування "системи холодного запуску" балістичної ракети із використанням пару високого тиску для виведення ракети з пускового контейнера.