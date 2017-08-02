Український режисер Левицький отримав роботу в Голлівуді

Український режисер Любомир Левицький, який зняв фільми "Штольня", "Тіні незабутих предків", #Selfieparty, отримав пропозицію попрацювати над голлівудською стрічкою, повідомляє ТСН. Його затвердили режисером американського молодіжного трилера під назвою Black Friday.

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Зйомки картини заплановані на цей рік і відбуватимуться у США. Продюсуванням фільму займеться американська студія, а ролі зіграють молоді американські зірки хоррор-жанру. Ні імена акторів, ні назва студії поки не називаються.

"Моя найбільша мрія - це побудувати міст між США та Україною у виробництві популярного кіно", - сказав режисер.

Наразі Левицький розмірковує над скороченням свого імені Lubomir англійською мовою і навіть звернувся по допомогу до своїх підписників у Facebook.

До слова, зараз Любомир Левицький працює над зніманням трилера з елементами містики Egregor, який став одним з переможців Дев'ятого пітчингу Держкіно. Проект вже перебуває на стадії виробництва, завершення якої заплановано на зиму 2018 року.