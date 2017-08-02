США змусять Росію поплатитися за її дії – Пенс

Віце-президент США Майк Пенс заявив лідерам Західних Балкан, що Сполучені Штати змусять Росію поплатитися за її дії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми повинні бути рішучими і безкомпромісними перед обличчям агресії з непередбачуваноъ країни, яка кидає тінь зі Сходу", – сказав Пенс 2 серпня на саміті Адріатичної хартії в Чорногорії.

"Росія продовжує прагнути до насильницької зміни міжнародних кордонів, і тут, на Західних Балканах, Росія намагалася дестабілізувати регіон, підірвати ваші демократії і розділити вас один від одного і з іншою Європою", – сказав Пенс.

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"Сполучені Штати Америки відкидають будь-які спроби застосування сили, погроз або залякування в цьому регіоні або за його межами", – додав він. "Західні Балкани мають право обирати своє майбутнє самі", – зазначив він. На зустрічі в Подгориці також були присутні глави держав і урядів Албанії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Косово, Македонії, Чорногорії, Сербії та Словенії.

Пенс, який почав свою поїздку по Європі в Естонії 30 липня, намагається заспокоїти союзників, схвильованих агресією Росії в Україні і в Грузії, а також її спробами запобігти вступу Чорногорії до НАТО. Чорногорія звинуватила Росію в організації спроби державного перевороту в минулому році, який повинен був заблокувати її більш тісний союз із Заходом.

Два громадянина Росії входять у число 14 осіб, яким пред'явлено звинувачення в організації передбачуваної змови. Москва відкидає звинувачення. При відвідуванні Тбілісі 1 серпня Пенс підтвердив підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності Грузії.