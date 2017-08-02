Медведєв заявив, що надії на поліпшення відносин із США покладено край

Прем'єр Росії Дмитро Медведєв оцінив підписання президентом США Дональдом Трампом закону про санкції проти РФ як оголошення Москві повноцінної торговельної війни. Про це тон написав на своїй сторінці в Facebook.

"Підписання президентом США нового санкційного закону проти Росії створює кілька наслідків. По-перше, надії на поліпшення наших відносин з новою американською адміністрацією - кінець. По-друге, Росії оголошена повноцінна торгова війна", - написав прем'єр РФ.

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"По-третє, адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найбільш принизливим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу. Це змінює розклад сил у політичних колах США", - зазначає Медведєв.

За словами прем'єра Росії, президент США "не радий новим санкціям, але не міг не підписати закон".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії. Новий законопроект, зокрема, обмежує можливості американського президента: він тепер не зможе зняти з Росії санкції без схвалення Конгресу США.