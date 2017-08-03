У США в школі стався вибух, одна людина загинула
Сім осіб госпіталізовано, троє з них перебувають у критичному стані.
В результаті вибуху газу в школі в Міннеаполісі, США загинув один працівник, ще один вважається зниклим, повідомляє DT.ua з посиланням на AP.
Як повідомляється, тіло загиблого знайшли під завалами частково зруйнованої будівлі. Загиблий працював у цій школі.
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Сім осіб госпіталізовано, троє з них перебувають у критичному стані.
Нині тривають пошуки зниклого. Подробиці поки не повідомляються. Попередньо встановлено, що вибух стався саме газу.
Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів в студентському містечку університету Мюррея (Murray State University) в штаті Кентуккі в середу ввечері, 28 червня. У новому гуртожитку Richmond Hall стався витік газу.