У США в школі стався вибух, одна людина загинула

В результаті вибуху газу в школі в Міннеаполісі, США загинув один працівник, ще один вважається зниклим, повідомляє DT.ua з посиланням на AP.

Як повідомляється, тіло загиблого знайшли під завалами частково зруйнованої будівлі. Загиблий працював у цій школі.

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Сім осіб госпіталізовано, троє з них перебувають у критичному стані.

Нині тривають пошуки зниклого. Подробиці поки не повідомляються. Попередньо встановлено, що вибух стався саме газу.

Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів в студентському містечку університету Мюррея (Murray State University) в штаті Кентуккі в середу ввечері, 28 червня. У новому гуртожитку Richmond Hall стався витік газу.