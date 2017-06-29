У штаті Кентуккі в гуртожитку університету вибухнув газ

Вибух прогримів у студентському містечку університету Мюррея (Murray State University) в штаті Кентуккі в середу ввечері, 28 червня. У новому гуртожитку Richmond Hall стався витік газу, повідомляє WPSD Local.

Як передає Fox News, постраждало дві людини, одну з них доставили в лікарню, травми другого менш значні.

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В даний час гуртожиток оточений, до нього нікого не пускають. Рятувальники вважають, що в будівлі досі може бути небезпечно.

За словами очевидців, вібрація від вибуху відчувалася навіть за межами будівлі.

Нову будівлю Richmond Hall було відкрито в 2009 році. Плани про його будівництво обговорювалися з 2003-го, але через фінансові труднощі реалізація проекту постійно відкладалася. Стара будівля працює з 1961 року.

Murray State University називають одним із кращих регіональних навчальних закладів в США. У 2016 році до університету вступило приблизно 10,5 тисяч студентів. Вуз відкрився в 1922 році.