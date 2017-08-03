Радбез ООН прийняв резолюцію щодо запобігання передачі зброї терористам

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо запобігання отримання зброї терористами. Про це повідомила прес-служба постійного представництва України при ООН.

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 2370 (2017) щодо запобігання придбанню зброї терористами. Вона спрямована на подолання постійної загрози вироблення, зберігання, передачі, придбання або використання зброї терористичними групами.

Метою цієї резолюції є подальше підвищення ефективності заходів стосовно контролю над озброєннями, здійснених на національному, регіональному та міжнародному рівнях з метою припинення незаконного використання стрілецької зброї та легких озброєнь, а також компонентів для виробництва саморобних вибухових пристроїв.

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"В ході подальшого тематичного брифінгу Рада Безпеки обговорила поточні та нові загрози і тенденції в цій сфері відповідно до резолюцій Ради Безпеки, зокрема 1373 (2001), 2195 (2014) та 2220 (2015), а також можливі прогалини у зусиллях держав-членів щодо запобігання набуттю зброї терористами", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що в своїй заяві делегація України закликала до посилення експортного і прикордонного контролю, зокрема правил передачі зброї, військової техніки чи чутливих матеріалів, а також до зміцнення співробітництва правоохоронних та розвідувальних органів держав.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація на засіданні Радбезу ООН нагадала, що терористичні організації на Сході України отримують зброю з РФ.