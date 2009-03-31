Президент Єврокомісії не очікує дива

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ не очікує дива від самміту “великої двадцятки” (G20), який відбудеться 2 квітня у Лондоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це президент Єврокомісії заявив сьогодні на прес-конференції.

“Не можливо очікувати на чудесне вирішення (проблем – УНІАН)”, - сказав Президент Єврокомісії, висловивши переконання в тому, що цього року потрібно буде провести ще один самміт G20 для обговорення шляхів подолання економічної кризи.

Водночас, Ж.БАРРОЗУ висловив сподівання, що за підсумками самміту лідерам країн двадцятки вдасться схвалити конкретні і “дуже сильні” рішення.

Як повідомляв УНІАН, в ході одноденного самміту лідери 20-ти найбільших економік світу обговорять питання сприяння економічному зростанню, управління та попередження світових фінансових криз, покращення регулювання фінансових ринків, підтримки країн, що розвиваються. Це буде другий самміт “великої двадцятки”, перший відбувся 14-15 листопада 2008 року у Вашингтоні.