У США назвали малоймовірним військове втручання у Венесуелі

Радник з нацбезпеки американського президента Герберт Макмастер заявив, що військове втручання США у Венесуелі малоймовірно. Про це повідомляє Associated Press.

За його словами, США не хочуть давати президенту Венесуели Ніколасу Мадуро нових аргументів, щоб звинувачувати американців у економічній і політичній кризі в країні.

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"Для нас важливо покласти відповідальність за катастрофу всередині країни на плечі Мадуро. Він — її причина", — сказав Макмастер.

Нагадаємо. раніше повідомлялося, що Установчі збори Венесуели зняло з посади генпрокурора країни.

Як повідомлялося, сьогодні вранці будівлю прокуратури Венесуели було оточене військами. Діас засудила дії військових і закликала їх "зняти облогу".

Напередодні Генпрокуратура Венесуели зажадала припинити діяльність конституційної асамблеї, вибори до якої відбулися 30 липня.

Нагадаємо, Національне установчі збори повинні замінити собою парламент країни, де 65% складають опозиційні нинішньому президенту країни Ніколасу Мадуро сили, а також провести конституційну реформу на тлі масових політичних протестів.

Як відомо, протести опозиції у Венесуелі проти чинного режиму активізувалися в квітні через рішення Верховного суду надати президентові Мадуро право діяти в обхід парламенту. Незважаючи на скасування рішення, акції протесту не припинилися. У них загинули більше 100 осіб.