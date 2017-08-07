У Каліфорнії загорівся хімічний завод
03:43, 07 серпня 2017Світ
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Під час загоряння в приміщенні перебували кілька робочих, ніхто не постраждав.
Пожежа на хімічному заводі Gar Tootelian / фото twitter.com/FresnoCoFire
На хімічному заводі Gar Tootelian в окрузі Фресно, штат Каліфорнія, сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК з посиланням на видання The Fresno Bee.
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За даними видання, через пожежу, яка зруйнувала 25% комплексу площею понад 4500 кв. м., завод зазнав збитків у понад $2 млн. До гасіння вогню було залучено понад 100 пожежників.
#CrawfordFire contained ,releasing some resources. Crews will continue to overhaul pic.twitter.com/eqZN53NAcG— CALFIRE/FresnoCoFire (@FresnoCoFire) August 6, 2017
Під час загоряння в приміщенні перебували декілька робочих, ніхто не постраждав. В даний час з'ясовуються причини події.
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