У Каліфорнії загорівся хімічний завод

03:43, 07 серпня 2017
Світ
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Під час загоряння в приміщенні перебували кілька робочих, ніхто не постраждав.

Пожежа на хімічному заводі Gar Tootelian / фото twitter.com/FresnoCoFire

На хімічному заводі Gar Tootelian в окрузі Фресно, штат Каліфорнія, сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК з посиланням на видання The Fresno Bee.

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За даними видання, через пожежу, яка зруйнувала 25% комплексу площею понад 4500 кв. м., завод зазнав збитків у понад $2 млн. До гасіння вогню було залучено понад 100 пожежників.

Під час загоряння в приміщенні перебували декілька робочих, ніхто не постраждав. В даний час з'ясовуються причини події.

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Теги: #пожежа на хімічному заводі#хімзавод у Каліфорнії