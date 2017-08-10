У Казахстані розбився навчальний літак, серед загиблих є етнічний українець - ЗМІ (відео)

15:27, 10 серпня 2017
Світ
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На борту повітряного судна перебували пілот-інструктор і курсант - обидва загинули.

катастрофа сталася під час виконання судном навчально-тренувального завдання / скріншот

У Казахстані сьогодні вранці розбився навчальний літак Tecnam P-2002JF. Про це повідомляє Комітет цивільної авіації Міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану.

Зазначається, що катастрофа сталася під час виконання судном навчально-тренувального завдання.

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Після виконання зльоту з конвеєра сталося звалювання, в результаті чого повітряне судно згоріло і повністю зруйноване. У момент пригоди на борту повітряного судна перебували пілот інструктор і курсант - обидва загинули.

При цьому видання «Іnforesist» повідомляє, що один із загиблих – етнічний українець із казахським громадянством - С.Курченко, 1977 року нарождення.

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