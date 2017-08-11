Шахрай з Литви обманув Google і Facebook та отримав $100 мільйонів

Литовського бізнесмена, якого підозрюють у шахрайстві на суму понад $100 млн стосовно компаній Google та Facebook у справі про кіберзлочинність, видадуть Сполученим Штатам. Таке рішення ухвалив апеляційний суд у Вільнюсі, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Згідно з рішенням суду, бізнесмена Евальдаса Римасаускаса мають передати владі США, де його будуть судити за електронні шахрайства, відмивання грошей та крадіжку персональних даних.

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Римасаускаса звинувачують в тому, що він, виступаючи від імені компанії-виробника комп'ютерного обладнання, що знаходиться в одній з країн Азії, обманним шляхом отримав від Google і Facebook більше $100 млн.

Для свого шахрайства бізнесмен зареєстрував в Латвії фірму з такою ж назвою, що і у азіатського виробника комп'ютерів, який постачав свою продукцію в США.

Після цього він відправляв американським корпораціям листи про необхідність перерахувати на підставні рахунки коштів, які за контрактом належали азіатському постачальнику.

Римасаускас заперечує звинувачення. Якщо він буде засуджений, то отримає тривалий термін ув’язнення. Рішення суду є остаточним. Дату екстрадиції буде оголошено пізніше цього місяця.