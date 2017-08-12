В Ізраїлі помер найстаріший чоловік у світі

В Ізраїлі у віці 113 років помер Ісраель Криштал, який пережив Голокост і оголошений у 2016 році найстарішим чоловіком планети. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на Всесвітній єврейський конгрес, як пише "Радіо свобода".

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Криштал народився у Польщі. Під час Другої світової війни потрапив у гетто міста Лодзь, а потім – у нацистський табір смерті «Аушвіц-Біркенау». У 1940-1945 роках там були знищені понад мільйон євреїв, переважно з країн Європи. Дружина Криштал і двоє дітей загинули, а він сам вижив. Після звільнення Криштал важив 37 кілограмів.

Після війни він переїхав до Ізраїлю, де і прожив до кінця життя. 15 вересня Ісраелю Кришталу мало виповнитися 114 років.