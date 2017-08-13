Затонулий у Данії підводний човен підняли на поверхню, пошуки зниклої журналістки тривають

Рятувальники підняли на поверхню затонулий у Данії приватний підводний човен «Наутілус». Поліція обстежила судно і не виявила жодних слідів зниклої безвісти шведської журналістки Кім Уолл. Про це було оголошено на спеціальному брифінгу поліції Копенгагена, повідомляє Meduza.

Пошуки Уолл, підкреслили представники поліції, тривають. 30-річну журналістку шукають на морі, на суші, а також з повітря. Станом на першу половину дня 13 серпня, жодних даних про її місцезнаходження немає.

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Представник поліції Копенгагена Йенс Меллер Йенсен на брифінгу також повідомив, що власник і винахідник підводного човна Петер Мадсен, заарештований за підозрою у вбивстві Уолл, змінив свідчення.

Раніше Мадсен стверджував, що ще ввечері 10 серпня висадив Уолл на берег на причалі Рефхалєєен у Копенгагені. Як тепер власник «Наутілуса» пояснює зникнення журналістки, поліція розкривати не стала. Раніше він заявив, що категорично заперечує свою провину.

Підводний човен «Наутілус», побудований Мадсеном, вийшов із Копенгагена ввечері 10 серпня. На борту «Наутілуса», найбільшого у світі приватного підводного човна, перебували дві людини: Мадсен і журналістка зі Швеції Кім Уолл, яка працювала над статтею про винахідника.

Кім Уолл додому не повернулася. Встановити зв'язок з підводним човном вдалося лише вдень 11 серпня. Петер Мадсен заявив, що у «Наутілуса» виникли неполадки з баластної цистерною, а журналістку він висадив на берег ще напередодні ввечері.

Шведські та датські ЗМІ, у свою чергу, зазначають, що затоплення човна виглядало дуже підозріло. Зокрема, судно, що перебувало в надводному положенні, почала різко йти під воду після того, як до нього наблизилися човни, які беруть участь у пошуково-рятувальній операції.