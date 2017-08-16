КНДР може самостійно виготовляти ракетні двигуни - розвідка США

Північна Корея здатна самостійно виготовляти двигуни для ракет і не залежить від їх імпорту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви представників американської розвідки.

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"У нас є дані, які свідчать про те, що Північна Корея не залежить від імпорту двигунів. Навпаки, ми вважаємо, що у них є можливість самостійно виготовляти двигуни", - сказав один із співрозмовників видання.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї в випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, найімовірніше, з українського заводу. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина Тетяна раніше була сфотографована в російській формі.

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У відповідь на згадану публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством "Південмаш" ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України в Північну Корею, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.