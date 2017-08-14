"Південмаш" спростував наявність "ракетних" зв'язків з КНДР

Державне підприємство "Південний машинобудівний завод" не мав і не має ніякого відношення до північнокорейських ракетних програм космічного та оборонного характеру. Таку заяву було розміщено в понеділок на сайті "Південмашу".

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"Припущення авторів публікації і процитованого ними "експерта" щодо можливої зв'язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають відношення до реальності. "Південмаш" ніколи раніше не мав та не має тепер ніякого відношення до північнокорейських ракетних програм космічного та оборонного характеру. Ракети та ракетні комплекси військового призначення в роки незалежності "Південмашем" не випускалися і не випускаються. Єдиний серійний двигун, що поставляється в останні роки на експорт (РД-843 в Італію для європейської ракети-носія "Вега"), призначений для запуску і роботи в умовах відкритого космосу і по своїм характеристикам (у тому числі, по силі тяги) не придатний для використання в балістичних ракет військового призначення", - сказано в заяві.

У заяві також наголошується, що "Південмаш" як державне підприємство повністю відповідає вимогам режиму контролю за ракетними технологіями, учасником якого Україна є з 1998 року. Також "Південмаш" висловлює жаль з приводу опублікованій в The New York Times статті "провокаційного характеру, заснованої на некомпетентному експертній думці".

Нагадаємо, раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій говориться, що успіхи Північної Кореї випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу. Турчинов назвав повідомлення про постачання Україною ракетних технологій КНДР підступами спецслужб Росії.