Успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу. Таку думку висловлюють американські експерти та представники спецслужб, повідомляє ТСН з посиланням на New York Times.

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Вважається, що ці дослідження можуть розкрити загадку того, як Північна Корея так швидко досягла успіху після стількох ракетних невдач, деякі з яких, можливо, були викликані американським саботажем поставок і кібератаками під час запуску.

Зазначається, що після цих невдач, КНДР змінила проекти і постачальників.

Раніше президент США Дональд Трамп виділяв лише Китай як основне джерело економічної і технологічної підтримки КНДР. Проте, він ніколи не звинувачував Україну і Росію, хоча його держсекретар Рекс Тіллерсон робив непрямі закиди в бік Китаю та Росії.

Аналітики, оглядаючи фото нових ракетних двигунів КНДР, дійшли висновку, що вони походять від конструкцій, які колись приводили в дію ракетний флот Радянського Союзу. Двигуни були настільки потужними, що одна ракета могла запустити 10 термоядерних боєголовок між континентами.

Ці двигуни були пов'язані тільки з кількома колишніми радянськими об'єктами. Урядові слідчі і експерти зосередили свої розслідування на ракетному заводі в Дніпрі. Під час "холодної війни" завод виробляв найсмертоносніші ракети в радянському арсеналі, включаючи гігантський SS-18. Він залишався одним з основних виробників ракет Росії навіть після здобуття Україною незалежності.

Виробництво таких двигунів здійснювалося лише на кількох заводах на території колишнього СРСР. Урядові слідчі і експерти США зосередили свою увагу на заводі «Південмаш» в Україні. За часів Холодної війни цей завод в місті Дніпро будував найпотужніші ракети для радянського арсеналу включно з гігантською СС-18. Завод залишився головним виробником російських ракет навіть після того, як Україна здобула незалежність.

Але після повалення режиму Віктора Януковича для «Південмашу» настали важкі часи. Росія скасувала програму оновлення свого ядерного арсеналу. Український завод недофінансовані і деморалізований. Експерти вважають, що саме він став головним джерелом двигунів, на яких літали міжконтинентальні ракети КНДР, запущені в минулому місяці.

Подробиці згодом.