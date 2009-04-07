Кількість росіян, які бояться НАТО, зросла вдвічі (опитування)

Лише 3% росіян вважають, що Росії слід прагнути вступу в НАТО (у 2005-2007 рр. - 6%). Такими є результати дослідження, проведеного експертами Всеросійського центру вивчення громадської думки. При цьому 33% опитаних виступають за співпрацю Росії з НАТО (у 2005-2007 рр. - 52-53%), а 39% пропонують протистояти блокові (відповідно, 21-24%).

За даними Центру, якщо в 2003-2007 рр. 40-42% росіян вважали, що НАТО для Росії загрози не становить, то тепер так вважають 32%. При цьому 41% опитаних вважають, що Північноатлантичний блок - загроза для Росії (у 2003-му - 21%). Тільки 5% респондентів упевнені, що НАТО - партнер і союзник Росії (у 2003-му - 17%), а 23% важко відповісти (цифра не змінилася). Більшість росіян вважають, що розширення НАТО на схід становить загрозу для безпеки Росії (32% - безперечно, так; 30% - скоріше, так).

Як наголошується в дослідженні, на думку 29% опитаних, Росія повинна розвивати власний військово-політичний союз: Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), а 24% пропонують створити нову, ширшу організацію міжнародної безпеки, яка об`єднає членів НАТО, ОДКБ і ШОС (Шанхайська організація співпраці). Кожен десятий (11%) опитаний вважає, що наголос слід робити на тісну співпрацю з Китаєм в рамках ШОС.

Опитування проведене 28-29 березня, опитано 1,6 тис. осіб у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.