У Кишиневі демонстрантів водометами відганяють від резиденції президента

Поліція за допомогою водометів намагається не допустити прориву демонстрантів до будівлі президентської резиденції в Кишиневі. Водомети стоять біля центрального входу.

Протестуюча молодь розбила камінням вікна будівлі резиденції з боків від центрального входу на рівні двох поверхів і перевернула машину одного з молдавських телеканалів.

"Ситуація перебуває під контролем поліції й не вийде з під нього", - заявила РІА “Новости”начальник прес-служби МВС Молдови Алла МЕЛЕКА.

При цьому вона спростувала повідомлення західних ЗМІ про те, що поліція нібито використовувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

Мітинг, організований опозицією, вийшов з-під контролю організаторів, серед яких лідер Ліберально-демократичної партії Володимир ФІЛАТ. Від каміння постраждали й самі демонстранти, й випадкові перехожі, й поліцейські.

На парламентських виборах у Молдові, що пройшли в неділю, 6 квітня, за даними ЦВК, із великим відривом перемогла Комуністична партія, очолювана Президентом країни Володимиром ВОРОНІНИМ.

В.ФІЛАТ заявив, що опозиція піде на все, аж до силових методів, аби добитися перегляду підсумків голосування й повторних виборів до парламенту.

В понеділок акції протесту в Кишиневі зібрали, за оцінками співробітників спецслужб, від 2,5 до 4 тисяч осіб.