Трамп виступив проти знесення пам’ятників рабовласникам

Президент США Дональд Трамп не схвалює компанію зі знесення пам'ятників лідерам рабовласницького Півдня. Про це він написав у себе в Twitter, передає Еспресо.

"Сумно бачити, як історію і культуру нашої величної нації розбивають на друзки, знімаючи прекрасні пам’ятники….Роберту Лі, Стоунволу Джексону…хто наступний - Вашингтон, Джефферсон?", - обурився він.

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За його словами, історію не можна змінити, а потрібно вивчати.

Так Трамп прокоментував повалення у кількох американських штатах монументів на честь воєначальників рабовласницького Півдня періоду Громадянської війни (конфедератів), яке мало місце цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп звинуватив «обидві сторони» в насильстві, яке відбулося наприкінці минулого тижня в місті Шарлоттсвілль.

У місті також відбулися запеклі зіткнення ультраправих і їх супротивників на грунті рішення влади демонтувати статую генерала Роберта Лі в парку Звільнення (чорношкірих рабів) в центрі Шарлоттсвилля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років, після чого на Півдні було скасовано рабство. Як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї була організована акція «Об'єднаємо правих».