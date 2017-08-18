Трамп виступив проти знесення пам’ятників рабовласникам
За його словами, історію не можна змінити, але її потрібно вивчати.
Президент США Дональд Трамп не схвалює компанію зі знесення пам'ятників лідерам рабовласницького Півдня. Про це він написав у себе в Twitter, передає Еспресо.
"Сумно бачити, як історію і культуру нашої величної нації розбивають на друзки, знімаючи прекрасні пам’ятники….Роберту Лі, Стоунволу Джексону…хто наступний - Вашингтон, Джефферсон?", - обурився він.
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За його словами, історію не можна змінити, а потрібно вивчати.
Так Трамп прокоментував повалення у кількох американських штатах монументів на честь воєначальників рабовласницького Півдня періоду Громадянської війни (конфедератів), яке мало місце цього тижня.
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп звинуватив «обидві сторони» в насильстві, яке відбулося наприкінці минулого тижня в місті Шарлоттсвілль.
У місті також відбулися запеклі зіткнення ультраправих і їх супротивників на грунті рішення влади демонтувати статую генерала Роберта Лі в парку Звільнення (чорношкірих рабів) в центрі Шарлоттсвилля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років, після чого на Півдні було скасовано рабство. Як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї була організована акція «Об'єднаємо правих».