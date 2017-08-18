Теракт у Барселоні: Трамп згадав легенду про розстріл мусульман, вимоченими у свинячій крові кулями

Президент США Дональд Трамп засудив теракт у Барселоні та згадав легенду про американського генерала Джона Першинга. Повідомлення Трамп залишив у Twitter.

«Дізнайтесь, що зробив генерал США Першинга із терористами, коли їх піймали. Після того терору радикальних ісламістів не було 35 років», - написав Трамп.

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Відомо, що згідно із легендою, Першинг піймав на Філіппінах 50 мусульман-терористів та наказав команді, яка мала розстріляти ісламістів, вимочити кулі у свинячій крові. Солдати розстріляли 49 осіб, а останньому терористу наказали розповісти іншим про те, що трапилося.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Крім того, американський лідер заявив, що США засуджують теракт в Іспанії та пообіцяв допомогти.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, в результаті наїзду мікроавтобусу на пішоходів на бульварі Ла Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули, за інформацією радіостанції Cadena Ser, щонайменше 13 людей. Наразі консул, який перебуває в оперативному зв’язку з поліцією, з’ясовує, чи є серед постраждалих у Барселоні українці.

Кількість постраждалих в результаті теракту в Барселоні зросла до ста, деякі з них перебувають у важкому стані. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і більше 80 постраждалих в результаті теракту. Близько 15 осіб перебувають у важкому стані.