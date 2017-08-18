Теракт у Барселоні: Трамп згадав легенду про розстріл мусульман, вимоченими у свинячій крові кулями

09:18, 18 серпня 2017
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Трамп також заявив, що США готові допомогти Барселоні після теракту.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп засудив теракт у Барселоні та згадав легенду про американського генерала Джона Першинга. Повідомлення Трамп залишив у Twitter.

«Дізнайтесь, що зробив генерал США Першинга із терористами, коли їх піймали. Після того терору радикальних ісламістів не було 35 років», - написав Трамп.

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Відомо, що згідно із легендою, Першинг піймав на Філіппінах 50 мусульман-терористів та наказав команді, яка мала розстріляти ісламістів, вимочити кулі у свинячій крові. Солдати розстріляли 49 осіб, а останньому терористу наказали розповісти іншим про те, що трапилося. 

Крім того, американський лідер заявив, що США засуджують теракт в Іспанії та пообіцяв допомогти.

Як повідомляв УНІАН раніше, в результаті наїзду мікроавтобусу на пішоходів на бульварі Ла Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули, за інформацією радіостанції Cadena Ser, щонайменше 13 людей. Наразі консул, який перебуває в оперативному зв’язку з поліцією, з’ясовує, чи є серед постраждалих у Барселоні українці.

Кількість постраждалих в результаті теракту в Барселоні зросла до ста, деякі з них перебувають у важкому стані. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і більше 80 постраждалих в результаті теракту. Близько 15 осіб перебувають у важкому стані.

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