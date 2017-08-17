МЗС засуджує теракт у центрі Барселони – Беца

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує терористичну атаку у центрі Барселоні.

Про це у своєму Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

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«Рішуче засуджуємо терористичну атаку в центрі Барселони. Думками ми разом з родичами жертв», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, в результаті наїзду мікроавтобусу на пішоходів на бульварі Ла Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули, за інформацією радіостанції Cadena Ser, щонайменше 13 людей.

Наразі консул, який перебуває в оперативному зв’язку з поліцією, з’ясовує, чи є серед постраждалих у Барселоні українці.