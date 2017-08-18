Поліція Каталонії у справі про теракти розшукує 17-річного марокканця

У зв'язку з терактами в Барселоні і Камбрільсі поліція Каталонії розшукує Мусу Укабира, 17-річного брата вже затриманого громадянина Марокко Дрісса Укабира. Як повідомляють Ведомости з посиланням на El Pais, це підтвердила представник поліції Ребека Карранко. Вона підкреслила, що поки не можна стверджувати, що саме він був за кермом фургона Fiat, який давив людей на вулиці Рамбла в центрі Барселони.

Читайте такожКривавий четвер: що відомо про теракти в Іспанії, які сталися напередодні (відео)Фургон був узятий напрокат людиною з документами на ім'я Дрісса Укабира, однак сам Укабир прийшов у поліцію і заявив, що документи у нього вкрав брат. Він тим не менш був затриманий.

Укабира-старшого затримали в Риполі, де живуть обидва брата. За даними El Pais, обидва марокканці отримали посвідку на проживання в Іспанії та зареєстровані в консульстві в Жироні.

Виконавці терактів в Барселоні і Камбрільсі входили в джихадистське відділення, в якому було всього 12 учасників, говорять джерела газети в антитерористичних структурах. П'ятеро з них були вбиті в ніч на п'ятницю в Камбрільсі, четверо залишаються в розшуку. У справі про теракти поки затримані троє підозрюваних.

Число загиблих в двох терактах досягло 14: вдень у п'ятницю померла одна з постраждалих у Камбрільсі. Решта 13 загинули в Барселоні. Постраждали більше 100 осіб, це громадяни 34 країн.