Горить п'ятий поверх парламенту Молдови

Протестувальники підпалили кілька кабінетів в лівому крилі будинку парламенту Молдавії, палає п`ятий поверх, всі шибки аж до восьмого поверху вибиті, передає кореспондент РІА “Новости”.

Опозиція, незадоволена підсумками виборів до парламенту, на яких оголошено перемогу Компартії на чолі з президентом Володимиром Вороніним, другий день проводить акції протесту в Кишиневі. Сьогодні акція протесту переросла у вуличні заворушення. Протестувальники трощили робочу резиденцію президента і будинок парламенту.

На площі між резиденцією президента і парламентом нині залишаються близько ста-двохсот осіб. Перед будівлею парламенту розпалено кілька багать. Будинок парламенту намагаються підпалити з різних боків. Будинок резиденції голови держави не зазнає атак.

Учасники протестів відкривають сейфи в службових приміщеннях парламенту, документи викидають або спалюють. Білі шкіряні крісла із залу прийомів винесли на вулицю, на них відпочиває молодь. На кріслах катають дівчат вздовж центрального проспекту.

Біля будинку уряду триває мітинг. Через динаміки, встановлені опозиціонерами на площі, транслюються румунські пісні, в тому числі 20-річної давності - часів революції в Румунії. Будинок оточений підрозділами силових структур. Спроб прорватися через оточення мітинговці не роблять.