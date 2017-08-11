Трамп подякував Путіну за висилку дипломатів США із Росії (відео)
Трамп упевнений, що таким чином "США зекономлять багато грошей".
Президент США Дональд Трамп подякував президенту РФ Володимиру Путіну за скорочення штату американських дипмісій в Росії, повідомляє телеканал CNBC.
Відповідаючи на питання про можливу відповідь Путіну на вимогу звільнити 755 співробітників посольств і консульств, Трамп заявив: «Ні, я хочу подякувати йому, тому що ми намагаємося скоротити витрати на персонал».
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«Ми заощадимо багато грошей», — заявив він.
Нагадаємо, після прийняття в Конгресі США в кінці липня нових санкцій проти Росії, Москва зажадала від Вашингтона скоротити кількість співробітників дипмісій у РФ до 455 осіб. Як виявилося, звільнені будуть 755 осіб, у тому числі громадяни РФ. Також Росія позбавила США посольської дачі в Срібному бору та складу.