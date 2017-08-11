Трамп подякував Путіну за висилку дипломатів США із Росії (відео)

Президент США Дональд Трамп подякував президенту РФ Володимиру Путіну за скорочення штату американських дипмісій в Росії, повідомляє телеканал CNBC.

Відповідаючи на питання про можливу відповідь Путіну на вимогу звільнити 755 співробітників посольств і консульств, Трамп заявив: «Ні, я хочу подякувати йому, тому що ми намагаємося скоротити витрати на персонал».

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«Ми заощадимо багато грошей», — заявив він.

Нагадаємо, після прийняття в Конгресі США в кінці липня нових санкцій проти Росії, Москва зажадала від Вашингтона скоротити кількість співробітників дипмісій у РФ до 455 осіб. Як виявилося, звільнені будуть 755 осіб, у тому числі громадяни РФ. Також Росія позбавила США посольської дачі в Срібному бору та складу.