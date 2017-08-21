Поліція затримала виконавця теракту в Барселоні - ЗМІ

Поліція Каталонії затримала виконавця теракту у Барселоні – Юнеса Абуякуба, який був за кермом мікроавтобуса, що скоїв наїзд на людей на туристичній вулиці Ла Рамбла, передає ЄвроПравда з посиланням на La Vanguardia.

Затримання було проведено у муніципалітеті Сан-Садурні-д'Анойа, що у районі Ал Пенедес провінції Барселона.

Читайте такожПоліція Каталонії опублікувала фотографію ймовірного терористаПоліція Каталонії офіційно не підтвердила затримання Абуякуба. Але раніше у Twitter повідомила про проведення спецоперації у цьому ж районі.

Водночас низка іспанських ЗМІ повідомила про ліквідацію поліцією чоловіка із поясом смертника у муніципалітеті Субіратс. Поки не зрозуміло, як ці два інциденти пов'язані між собою.

22-річний марокканець Юнес Абуякуб єдиний з 12 підозрюваних у справі терактів, який досі залишався на свободі.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.