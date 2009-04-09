Україна бере участь у Нараді з питань Антарктики

Делегація України бере участь у XXXII Консультативній Нараді держав-учасниць Договору про Антарктику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, з 6 до 17 квітня у місті Балтімор (США) проходить XXXII Консультативна Нарада держав-учасниць Договору про Антарктику, участь у якій беруть понад 400 експертів, науковців та політичних діячів з 47 країн світу, включаючи 28 держав, які забезпечують свою наукову присутність в Антарктиці. У заході також бере участь делегація України у складі представників Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України. Попередня XXXI Нарада відбулася в 2008 році в Україні.

Учасники наради продовжують обговорення низки важливих проблем регіону Антарктики, передусім екологічних та природоохоронних, обмінюються інформацією про здійсненні та заплановані наукові дослідження та програми, а також розглядають пропозиції стосовно міжнародних кроків на напрямі розвитку туризму у регіоні.

У привітальній промові Державного секретаря США Хіларі КЛІНТОН та у виступах учасників засідання наголошувалося на важливості міжнародних зусиль з підтримання дієвості Договору, (цього року виповниться 50 років з дня його укладення), а також приверталася увага до значних наукових досягнень за підсумками Міжнародного Полярного Року 2007-2009 р.р.

Наголошувалося, що Договір про Антарктику має історичне значення як перший багатосторонній міжнародний договір у галузі контролю над озброєннями, який запровадив принцип використання Антарктики виключно у мирних цілях, гарантує свободу наукових досліджень у регіоні та обмін інформацією про їх результати і вільний доступ до неї. Підкреслювалася ключова роль Договору у міжнародних зусиллях у боротьбі з глобальною зміною клімату, оскільки здійснювані в його рамках наукові дослідження дали змогу моделювати розвиток кліматичних змін та їх вплив на екосистему регіону та усього світу.

Договір про Антарктику був підписаний 1 грудня 1959 року у Вашингтоні (США), набрав чинності у 1961 році.

Україна приєдналася до Договору у 1991 році. У лютому 1996 року була заснована українська антарктична станція «Академік Вернадський» на базі станції «Фарадей», яка була передана Україні Великою Британією.