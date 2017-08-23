Пакистан має припинити надавати прихисток терористам - Тіллерсон

Пакистан має припинити надавати прихисток терористичним групам. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, пише Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

За його словами, Вашингтон готовий допомогти Пакистану боротися з внутрішнім тероризмом, проте Ісламабад повинен змінити свою політику толерування терористичних груп у себе вдома, адже це підриває зусилля з налагодження мирного життя в Афганістані.

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"Пакистан має вирішити, що в його найкращих інтересах на довгу перспективу", - сказав Тіллерсон.

Держсекретар США також розповів, що поінформував уряд Пакистану щодо нової стратегії президента США Дональда Трампа стосовно Афганістану. Тіллерсон наголосив, що закликав Ісламабад брати активнішу участь у стабілізації країни-сусіда.

Держсекретар допустив, що Пакистан може втратити привілейований статус "головного союзника США за межами НАТО".