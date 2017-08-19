Ердоган порадив главі МЗС ФРН "знати своє місце"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган різко відреагував на слова глави МЗС Німеччини Зігмара Габріеля про втручання у справи країни і порадив йому «знати своє місце», передає Reuters.

«Хто ти такий, щоб розмовляти з президентом Туреччини? Знай своє місце. Скільки тобі років?» — заявив Ердоган.

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Раніше Ердоган, закликаючи не голосувати за партії, дружні Меркель, заявив, що вони є «ворогами Туреччини».

Зігмар Габріель назвав його слова унікальним актом втручання в суверенітет.