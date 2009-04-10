Іспанська розвідка запідозрила Газпром у монополізмі

Іспанська служба розвідки CNI дійшла висновку, що російська держкомпанія "Газпром" має намір монополізувати постачання енергоносіїв до Європи, повідомляє AFP з посиланням на газету Publico. За даними CNI, російський концерн веде переговори з виробниками палива в Ірані, Алжирі, Нігерії та Екваторіальній Гвінеї "з метою одержати контроль над джерелами енергії за межами Росії".

Крім того, за оцінкою CNI, "Газпром" розраховує одержати контроль над газопроводом, що нині будується і має з`єднати Нігерію і Європу.

Недовіра Європи до "Газпрому" зросла після того, як російська компанія в січні 2009 року призупинила постачання газу в Україну і країни Європи, нагадує Лента.ру.

У листопаді 2008 року "Газпром" вів переговори щодо придбання частки в найбільшому іспанському нафтовому концерні Repsol, а в березні 2009 року підписав з іспанською газовою компанією Gas Natural угоду про розмінні операції на ринку скрапленого і трубопровідного газу. Цей договір означає, що найближчим часом газ за контрактами "Газпрому" з`явиться в Іспанії.

"Газпром" постачає близько 25 відсотків всього об`єму газу, які споживають країни Євросоюзу. Деякі держави високою мірою залежать від постачань російського палива. Наприклад, Італія залежить від поставок "Газпрому" на 30 відсотків, Туреччина - на 66 відсотків, а Німеччина - на 43 відсотки.

Російське паливо поки що не транспортується тільки до Іспанії та Португалії.