Євросоюз виділив 40 млн. євро на проекти в нижній частині Дунаю

Європейський Союз виділив 40 млн. євро на реалізацію цього року спільних проектів учасників Єврорегіону «Нижній Дунай», зокрема Одеської області (Україна), Галаца, Брєїла й Тулчі (Румунія) та повітів Кагул і Кантемір (Республіка Молдова).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Одеської обласної ради Микола СКОРИК, який бере участь у засіданні Генеральної асамблеї Асоціації трансграничної співпраці Єврорегіон «Нижній Дунай» і Ради Єврорегіону «Нижній Дунай».

Він уточнив, що всього в рамках програми Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства ENPI 2007-2013 років планується залучити для підтримки учасників Єврорегіону «Нижній Дунай» кошти Євросоюзу в обсязі 126,7 млн. євро.

40-мільйонний транш передбачається розподілити не лише на реалізацію великих проектів у сфері економіки, зміцнення транспортних зв`язків, впровадження альтернативних джерел енергії та новітніх технологій енергозбереження, але й на попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та створення системи обміну інформацією про екологічну ситуацію в Дунайському басейні, чим зайнятий ряд неурядових організацій.

Нагадаємо, угоду про створення Єврорегіону «Нижній Дунай» було підписано в 1998 році в румунському Галаці представниками України (Одеська область), Румунії (повіти Брєїл, Галац і Тулча) і Молдови (Вулканешти, Кагул і Кантемір). До цього утворення ввійшли прикордонні райони, які займають площу 53,3 тис. кв. км, на якій проживають 4 млн. осіб. У 2001 році Єврорегіон був прийнятий в Асоціацію європейських прикордонних регіонів, в 2002 році одержав нагороду від організації «Вітрило Паттенбурга» як регіон Європи, що найдинамічніше розвивається.