ЗМІ: Росія оснастила Вороніна для придушення заворушень

Росія завезла до Молдови велику партію спецзасобів для придушення заворушень. Як повідомляє видання "Коммерсантъ", посилаючись на високопоставлене джерело, рано вранці в середу до Кишинева з підмосковного Раменського прилетів Іл-76 з "небезпечним вантажем на борту". "За годину під посиленою охороною з літака були вивантажені ящики з газовими гранатами "Черемха" та іншими спецзасобами. О 7.14 ранку борт полетів назад".

Раніше президент Володимир Воронін заявив, що не дасть повторитися подіям вівторка. Наказ застосовувати силу вже відданий спецпідрозділам поліції, що охороняють будівлі уряду і телецентр, відзначає видання. Молдавський президент, судячи з усього, заручився підтримкою Москви. Починаючи з 6 квітня пан Воронін щодня спілкувався по телефону з Дмитром Медведєвим. Вчора у двох президентів також відбулася телефонна розмова, в ході якої, як повідомила прес-служба молдавського лідера, сторони "обмінялися думками з приводу ситуації в Молдові".