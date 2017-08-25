Голова МЗС Польщі припустив, що Макрон неуважно стежить за новинами

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща не перебуває на шляху міжнародної ізоляції, та звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він не слідкує за подіями у Центральній Європі.

Про це Ващиковський заявив у відповідь на слова Макрона про те, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі, передає Європейська правда.

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"Польща не є ізольованою", - заявив Ващиковський на спільній прес-конференції у Варшаві з його румунськими та турецькими колегами та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми сьогодні проводимо важливу зустріч, отже президент Макрон неуважно стежить за новинами, і не знає, що відбувається в цій частині Європи. Проте іноді таке трапляється", - заявив він.

Нагадаємо, під час своєї поїздки до Центральної Європи президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі.

Макрон сказав, що Варшава рухається у протилежному напрямку до Європи щодо численних питань та не зможе визначити шлях майбутнього Європи.

Він назвав помилковою відмову Польщі змінити свою позицію щодо перегляду директиви блоку щодо працівників, яка, за словами французького лідера, призводить до "соціального демпінгу та недобросовісної конкуренції".