В центрі Брюсселя чоловік напав із ножем на патруль

22:51, 25 серпня 2017
Світ
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Прокуратура Бельгії розслідує напад чоловіка на військових у центрі Брюсселя як теракт.

Напад у центрі Брюсселя / фото twitter.com/guyelster

Озброєний ножем чоловік напав на військовий патруль в центрі Брюсселя. Про це повідомляє видання RTBF.

Солдати, які патрулювали вулиці, отримали поранення рук та обличчя, однак їх життю нічого не загрожує. Інцидент стався близько 20:20 за місцевим часом.

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Відзначається, що нападник з вогнепальними пораненнями був доставлений в лікарню у важкому стані. Невдовзі він помер.

За інформацією ЗМІ, нападник - виходець із Сомалі. Повідомляється, що перед нападом він кричав "Аллах Акбар".

Прокуратура Бельгії розслідує напад чоловіка на військових у центрі Брюсселя як теракт, додає Reuters.

У прокуратурі зазначили, що нападнику 30 років і він не був помічений у зв'язках з ісламістами.

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