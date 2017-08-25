В центрі Брюсселя чоловік напав із ножем на патруль
Прокуратура Бельгії розслідує напад чоловіка на військових у центрі Брюсселя як теракт.
Озброєний ножем чоловік напав на військовий патруль в центрі Брюсселя. Про це повідомляє видання RTBF.
Солдати, які патрулювали вулиці, отримали поранення рук та обличчя, однак їх життю нічого не загрожує. Інцидент стався близько 20:20 за місцевим часом.
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Відзначається, що нападник з вогнепальними пораненнями був доставлений в лікарню у важкому стані. Невдовзі він помер.
За інформацією ЗМІ, нападник - виходець із Сомалі. Повідомляється, що перед нападом він кричав "Аллах Акбар".
#Belgique : Le lieu où l'homme a voulu attaquer deux militaires ( et non un)avec une machette à #Bruxelles .pic.twitter.com/qNcnUUP8Za— - - (@PorteTonAme) August 25, 2017
Прокуратура Бельгії розслідує напад чоловіка на військових у центрі Брюсселя як теракт, додає Reuters.
У прокуратурі зазначили, що нападнику 30 років і він не був помічений у зв'язках з ісламістами.