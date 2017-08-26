Напад на поліцейських у центрі Лондона: інцидент розслідує відділ по боротьбі з тероризмом

Напад на поліцейських у центрі Лондона – поблизу Букінгемського палацу, розслідує контртерористичне управління Скотланд-Ярду. Про це повідомляється на сайті лондонської поліції.

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Повідомляється, що чоловік залишив машину в забороненій для паркування зоні біля торгівельного центру і правоохоронці спробували заарештувати його після того, як помітили в його машині холодну зброю. При затриманні двоє поліцейських отримали легкі поранення рук.

26-річного нападника заарештували за порушення закону про тероризм. Чоловіка доставили в лікарню для надання медичної допомоги, а потім в поліцейську дільницю для допиту.

Як повідомляв УНІАН раніше, невідомий чоловік із ножем поранив двох поліцейських в Лондоні.

Поліцейські в торговому центрі біля Букінгемського палацу помітили і заарештували чоловіка, у якого був ніж.

Під час затримання нападник вчинив опір, в результаті чого поліцейські отримали незначні травми рук. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.