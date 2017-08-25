У центрі Лондона поліція затримала чоловіка з ножем

Невідомий чоловік із ножем поранив двох поліцейських в Лондоні. Інцидент стався в п'ятницю, 25 серпня, приблизно о 20:35 за місцевим часом. Про це повідомили в прес-службі поліції.

Повідомляється, що поліцейські в торговому центрі біля Букінгемського палацу помітили і заарештували чоловіка, у якого був ніж.

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Під час затримання нападник вчинив опір, в результаті чого поліцейські отримали незначні травми рук. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Раніше УНІАН повідомляв, що 25 серпня ввечері озброєний ножем чоловік напав на військовий патруль в центрі Брюсселя. Нападник отримав важке вогнепальне поранення.