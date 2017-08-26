У США повідомляють про зниження потужності урагану "Харві"

Національний центр ураганів США повідомив, що потужність урагану "Харві", що охопила узбережжі Техасу, знизилася. Як повідомляє "Голос Америки", ураган "Харві" привів до зсувів у маленькому прибережному містечку Рокпорт на південному сході Техасу.

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Штормовий вітер та сильні дощі спостерігаються протягом сотень миль берегової лінії Мексиканської затоки.

"Харві" став найжорстокішим ураганом на території США за останній десяток років. Вітер на узбережжі досягав швидкості 209 кілометрів на годину. Однак до ранку суботи Національний центр ураганів констатував, що швидкість вітру зменшилася до 185 кілометрів на годину.

Раніше десятки тисяч жителів Штату були змушені покинути свої будинки на узбережжі. Поки немає офіційної інформації про будь-які жертви, але аварійні бригади поки не можуть через погодні умови дістатися до деяких районів, де введено надзвичайний стан.

Ще в п'ятницю, коли ураган "Харві" наближався до узбережжя Техасу, президент Дональд Трамп офіційно оголосив штат зоною лиха.

Національний центр ураганів назвав Харві "штормом, загрозливим життя".

Передбачалося, що шторм захопить берегову смугу шириною 600 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, Посольство України в США відкрило гарячу телефонну лінію (+1 202 322 2616 у зв'язку з ураганом "Харві", бурхливому в штаті Техас.