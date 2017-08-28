Італію підозрюють у виплаті $ 5 мільйонів торговцям людьми для зупинки потоку біженців – The Time

Італія підозрюється у виплаті $ 5 млн лівійським торговцям людьми, щоб зупинити потік мігрантів через Середземне море в протягом місяця, пише The Time.

Зазначається, що звинувачення висунуті інформаційним агентством Middle East Eye, яке цитує лівійські джерела про те, що такі дані збігаються із 86-відсотковим скороченням числа мігрантів, врятованих після плавання з Лівії в цьому місяці, до майже 3000, в порівнянні з більш ніж 21 000 на той же період минулого року.

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У доповіді були є посилання на європейські спецслужби щодо виплати в розмірі 5 млн. дол США торговцям людьми.

Також агентство згадало про зустріч між італійськими шпигунами і членами бандформування Анаса Даббаші, яке, як вважається, залученою до торгівлі людьми. Імовірно, зустріч відбувалася в місті Сабрате, на території Лівії, недалеко від Тріполі.

Даббаші нібито попросив у італійців також ангар для своєї штаб-квартири.

Як повідомляв УНІАН раніше, мігранти з Західної Африки відкрито купуються і продаються на сучасних версіях рабовласницьких ринків в Лівії. Про діяльність работоргівців в північноафриканській країні, яка фактично розпалася після повалення диктатора Муаммара Каддафі, розповіли у Міжнародній організації з міграції (МОМ) з посиланням на свідоцтва жертв, які залишилися в живих.

У МОМ відзначили, що мігранти, які проходили через Лівію, і раніше повідомляли про насильство і рабську працю. Тим не менш, нові свідчення говорять про те, що торгівля людьми стала в Лівії настільки звичайним явищем, що вона відбувається абсолютно відкрито.