Саакашвілі у відставку не піде

Вимога грузинської опозиції про відставку Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ не може бути виконана.

Про це сказав міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ в прямому ефірі радіо «Эхо Москвы».

«По-перше, я не можу це назвати великими акціями, тому що кількість учасників нижча за середньостатистичний мінімум. По-друге, вуличного чинника в політиці Грузії немає. У нас є Конституція, у нас є правила, традиції. Президент виконуватиме свої обов`язки до жовтня 2013 року, після чого відбудеться конституційна передача влади», - сказав Г.ВАШАДЗЕ.

Водночас він зазначив, що проведення мітингів є конституційним правом кожного громадянина Грузії - «мітингувати вони на проспекті Руставелі можуть аж до жовтня 2013 року».

Міністр зазначив, що обговорення неконституційних кроків абсолютно виключене.

Г.ВАШАДЗЕ звернув увагу на те, що дуже багато лідерів опозиції заявляють про мирний характер демонстрації, про конституційний спосіб зміни владі, тому в Грузії не повинні бути безлади, як у Кишиневі.

«Я стукаю по дереву, ви розумієте, стовідсоткову гарантію може дати лише Господь Бог. Я можу тільки прогнозувати як пересічний громадянин, виходячи зі свого власного досвіду. Суспільство Грузії, на щастя для нас всіх, досягло того ступеня зрілості, коли безвідповідальні кроки виключені», - сказав Г.ВАШАДЗЕ.

На його думку, опозиція чудово розуміє, що в суспільстві немає замовлення ні на які радикальні потрясіння.

Разом з тим він вважає, що оскільки в Грузії з 2003 року проводяться докорінні реформи, то немає нічого дивного в наявності «незадоволених» громадян.

Г.ВАШАДЗЕ прогнозує, що акції протесту опозиції завершаться компромісом з владою.

«Мені здається, що весь цей захід, виходячи із зрілості грузинського суспільства, закінчиться взаємоприйнятним компромісом. А компроміс може бути тільки в діалозі. І цей діалог відбуватиметься між тією частиною опозиції, яка дійсно хоче нести відповідальність за країну», - сказав Г.ВАШАДЗЕ.