Грузинська опозиція розпустила своїх прибічників на ніч

Лідери опозиції – організатори масштабної акції перед парламентом з вимогою відставки президента Грузії ухвалили розпустити своїх прибічників на цю ніч. Про це повідомила журналістів лідер партії «Шлях Грузії» Саломе Зурабішвілі.

За її словами, організатори акції одержали інформацію, що опозицію планується дискредитувати, зокрема, висунути звинувачення учасникам мітингу в нічних погромах магазинів. Зурабішвілі не виключила і того, що за допомогою спиртного міг бути спровокований бешкет між учасниками акції.

«З метою уникнути провокацій, ми ухвалили, щоб жодна людина не залишилася вночі біля будинку парламенту. Тут залишиться тільки охорона біля встановленої апаратури», - цитує Новини-Грузія.

За її словами, завтра буде оголошено, чи пошириться це рішення на інші ночі.

З 15.00 у суботу опозиція знову почне акції.

Зі свого боку, президент Грузії Михайло Саакашвілі ще раз запропонував всім політичним силам діалог. Відповідна заява розміщена на сайті президента.

«Пропозиції щодо діалогу про посилення демократичних інститутів, економічних викликів і проблем нашої безпеки реальні і глибокі. І ця пропозиція стосується однаково всіх верств населення і всіх партій», - йдеться в заяві. Президент наголошує, що бачить в діалозі єдино можливий шлях.

«Це нелегкий процес, набагато легше висувати ультиматуми. Але я і мій уряд готові для цього. Сьогодні я ще раз запрошую всіх політичних гравців приєднається до цього процесу», - заявляє президент.

У своїй заяві Саакашвілі зазначає, що 9 квітня Грузія продемонструвала зрілість держави і демократії і закликає учасників опозиції та урядові структури й надалі діяти мирно.