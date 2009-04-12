Американці вбили піратів, які тримали капітана-заручника

Військовослужбовці ВМС США в результаті операції в неділю звільнили капітана американського контейнеровоза Maersk Alabama Річарда ФІЛЛІПСА, якого пірати Сомалі утримували в полоні з 8 квітня, повідомив телеканал CNN з посиланням на неназвану високопосадову особу в США.

Стан Р.ФІЛЛІПСА оцінюється як добрий, він не поранений.

В результаті операції американських військових трьох з піратів убито, одного затримано.

У ніч на середу, 8 квітня, пірати Сомалі в Індійському океані спробували захопити судно Maersk Alabama з американською командою на борту, проте морякам вдалося відбити корабель. Морські розбійники взяли в заручники капітана і вимагали за нього викуп в 2 мільйони доларів. До останнього часу пірати із заручником перебували у спущеному з судна рятувальному човні у відкритому морі.