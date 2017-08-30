Навальний показав "секретну дачу" Путіна із "Шерлока Холмса", яку купили друзі російського президента (відео)

Російський опозиціонер Олексій Навальний показав секретну дачу російського президента Володимира Путіна під Виборгом. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі опозиціонера.

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Мова йде про віллу Селлгрена, яка стала відома завдяки фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон». Опозиційний політик показав відео території вілли із висоти пташиного польоту. Зокрема, можна побачити і вертолітний майданчик і гостьовий будиночок площею 1500 кв. м та відносно скромну за площею саму віллу – 745 кв. м., однак до неї прибудували ще одне крило – вдвічі більше, як стверджує Навальний, площею 1500 кв. м.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії на острові Лодочний, що у Ленінградській області, відреставрували відому за кінофільмом «Шерлок Холмс» віллу Селлгрена для відпочинку там російського президента Володмира Путіна. Вілла перейшла у власність родини друга Путіна і може використовуватися як одне з місць відпочинку першої особи.